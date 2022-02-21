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    Elif Nur Guzay'ın mutlu sonu! 10 yaşında yakalandığı kanseri 6 yılın sonunda yendi

    Elif Nur Guzay, 10 yaşındayken beyin kanserine yakalandı. 2 ameliyat geçirdi, sayısız kemoterapi aldı. 6 yılın sonunda hastalığı atlattı. Herkese umut aşıladı.

    Gözümüzün ’Nur’u

    Kanseri atlatan küçük kız, herkese umut aşıladı. Kayseri'de yaşayan Elif Nur Guzay, 10 yaşındayken rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede "Medulloblastom" (merkezi sinir sisteminde nadir görülen bir tümör) hastası olduğu anlaşıldı. Beyninden 2 ameliyat geçirdi, bir yıl boyunca kemoterapi ve radyoterapi tedavileri uygulandı.



    PES ETMEYİN...
    Annesinin desteği ve yaşama azmiyle hastalığı atlattı. Yılda bir kez MR kontrolüne giden Elif Nur, büyüdüğünde avukat olmak istediğini açıkladı. "İki gün içinde ameliyat edildim. Kafamın arkasında bir sıvı vardı, ilk ameliyattan sonra bu sıvı damlamaya başladı, sonra ikinci kez ameliyat edildim. Annem bana hep destek oldu" ifadesini kullandı. Kanserle mücadele edenlere ise şu çağrıyı yaptı: Asla pes etmeyin!

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    Haberler Yaşam Elif Nur Guzay'ın mutlu sonu! 10 yaşında yakalandığı kanseri 6 yılın sonunda yendi
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