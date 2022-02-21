Elif Nur Guzay'ın mutlu sonu! 10 yaşında yakalandığı kanseri 6 yılın sonunda yendi





PES ETMEYİN...

Annesinin desteği ve yaşama azmiyle hastalığı atlattı. Yılda bir kez MR kontrolüne giden Elif Nur, büyüdüğünde avukat olmak istediğini açıkladı. "İki gün içinde ameliyat edildim. Kafamın arkasında bir sıvı vardı, ilk ameliyattan sonra bu sıvı damlamaya başladı, sonra ikinci kez ameliyat edildim. Annem bana hep destek oldu" ifadesini kullandı. Kanserle mücadele edenlere ise şu çağrıyı yaptı: Asla pes etmeyin!

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