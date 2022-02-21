Büyükçekmece'de kan davası! Polis merkezi önünde çatışma çıktı

Ardından ise otomobil ile gelen kişiler, olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından ateş eden kişiyi, ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kan davalısı oldukları ailenin Büyükçekmece'de polis merkezinin önünde olduğunu duyan karşı taraf da buraya geldi.