Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 20.02.2022 14:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.02.2022 14:24
    ABONE OL

    Denizli'de aileye Afrika'dan 3'üncü gelin geldi

    Hayatını kaybeden babasının vasiyeti üzerine Afrikalı kızla evlenen genç, 2 yıl sonra baldızını şimdi de gelinin arkadaşını gelin olarak getirdi.

    Denizli’de aileye Afrika’dan 3’üncü gelin geldi

    Denizlili iş insanı Himmet Kara, 2018 yılında ailesiyle birlikte plastik malzeme ticareti yapmak için Afrika ülkesi olan Fildişi Sahili'ne yerleşti.

    Himmet Kara ve oğlu Ali Kara burada sivrisinek ısırması nedeniyle rahatsızlandı. Sıtma teşhisi konulan baba Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede kurtarılamadı.

    Hastalık nedeniyle Fildişi Sahili'nde bir süre tedavi gören aileye tedavi sürecinde Türkiye'den giden iş insanları ve oranın yerlilerinden Zeynep Vanessa Koudiao (24) yardımcı oldu.

    Baba Himmet Kara 2 buçuk ay sonra vefat etti. Baba Kara vefatından önce hastalığı sırasında kendisine yardımcı olan kızla oğlunun evlenmesini vasiyet etti. Murat Kara daha sonra 2019 yılında Zeynep Vanessa Koudiao'yu Türkiye'ye getirerek evlendi.

        Aradan geçen 2 yılın ardından Zeynep Vanessa Koudiao'nun, 34 yaşındaki ablası Somala Marıe Jeanne Ehoue'da Denizli'de yaşayan 36 yaşındaki İlhan Bat ile tanıştı. Bir süre internet üzerinden konuştuktan sonra aşık olan Bat, Somala Marıe Jeanne Ehoue'yu Denizli'ye getirdi.

        2021 yılında İlhan Bat ile Marıe Jeanne Ehoue dünya evine girerek imzalarını attılar. Marıe Jeanne Ehoue'ya Türkiye'de bulunan yakınları Meryem ismini verdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Oğlumu HDP’li Murat Çepni kandırıp dağa gönderdi
        Haberler Yaşam Denizli'de aileye Afrika'dan 3'üncü gelin geldi
            SON DAKİKA