Denizden balık yerine bakın ne çıktı! Bebek sahilde sergilendi





"AMBALAJ ATIKLARININ HAYATIMIZDA YERİ VAR AMA DOĞADA YERİ YOK"

GEKADER Başkanı Fatih Eren ise, "Burada bir farkındalık oluşturmak istedik. Ambalaj atıkları çöp değil. Dolayısıyla bunların denize atılmaması gerekli. Plastiği hayatımızın birçok yerinde kullanıyoruz. Bizim için önemli. Bir süt aldığımızda bunun şişesi olmadan almıyoruz. Bir peynir aldığınızda bunun ambalajı olmadan istemiyoruz. Ancak ambalajlar bizim için geri dönüştürülebilir ürünlerdir. Dolayısıyla ambalajların denizde yeri yok. Ambalaj atıklarının hayatımızda yeri var ama doğada yeri yok. Biz böyle bir farkındalık oluşturmak istedik. Bu ambalaj atıklarının hepsi çöp değil, geri dönüştürülebilir ürünler. Sadece toplum bilincini arttırmamız lazım. Doğru ayrıştırıldığı zaman her biri geri dönüştürülebilir ürünler. 25 pet şişeden bir gömlek elde ediliyor. Çuvallar arabamızın tamponu haline geliyor. Ambalaj atıkları çöp değil" dedi.

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