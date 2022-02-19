Kreşte akılalmaz son! 4 yaşındaki Bilge yemek yedikten sonra uyanamadı

İstanbul Şişli'de doktor anne Özge A. ile yazılım mühendisi baba Zafer A, geçen salı çalıştıkları için 4 yaşındaki kızları Bilge'yi, her gün olduğu gibi anaokuluna bıraktı. Küçük Bilge, yemek yedikten sonra, uyumak için öğretmenleri tarafından uyku odasına götürüldü. Bilge, burada bir süre arkadaşlarıyla oynadıktan sonra uykuya daldı. Uyku saatinin sona ermesiyle birlikte, öğretmenleri küçük Bilge'yi uyandırmak istedi.

RAPOR BEKLENİYOR

Küçük kızın tepki vermemesi üzerine paniğe kapılan öğretmenleri ve okul müdürü durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bilge, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adli Tıp'taki ön rapora göre küçük kızın ölüm nedeninin zatürreye bağlı, kalp iltihaplanması sonucu gelişen kalp krizi olduğu değerlendirildi. Kesin ölüm nedeni ise asıl raporun tamamlanmasıyla ortaya çıkacak.



Bilge'den geriye babası Zafer A.'yla çekildiği bu fotoğraf kaldı.