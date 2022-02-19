Dolandırıcılar Prof. Dr. Ahmet Demirel’i ve Prof. Dr. Nilüfer Narlı’yı kandırdı!

Telefon dolandırıcıları ünlü profesörleri hedef aldı. Son kurban sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı'ydı. 4 Şubat günü telefonu çalan Prof. Dr. Narlı, "Ben polis memuru Adem Travacı" diyen sahtekara inandı.



Prof. Demirel, 10 milyon lira dolandırıldı.

Yarım milyon nakit para ve yüklü miktarda ziynet eşyasını kaptırdı! AVM'de yakalanan sahtekarın, daha önce emekli Prof. Dr. Ahmet Demirel'i de kandırdığı ortaya çıktı! İki profesörün ifadesinde geçen sözde polis Adem Travacı geçmişte pek çok haberde yer aldı. Travacı, 2001'de Laleli'de kendisini "Başkomiser" diye tanıttı.



Prof. Dr. Nilüfer Narlı, çeteye yarım milyon lira ve yüklü miktarda ziynet eşyasını kaptırdı!

İşyerinin kasasından 75 bin dolar çaldı! 2005'te sahte narkotik polisi olarak piyasaya çıktı. 2017'de Ankara'da sipariş verdikleri esnafı para üstünü vermeyerek dolandıran iki kişi arasındaydı!

MUSTAFA SAKA



