Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Dolandırıcılar Prof. Dr. Ahmet Demirel’i ve Prof. Dr. Nilüfer Narlı’yı kandırdı!

    Telefon dolandırıcıları ünlü profesörleri hedef aldı. Dolandırıcılar, sözde polis memuru Adem Travacı’nın kimliğini kullandı. Prof. Dr. Ahmet Demirel’i ve Prof. Dr. Nilüfer Narlı’yı kandırdı!

    Dilek Yaman Demir
    Parafesör

    Telefon dolandırıcıları ünlü profesörleri hedef aldı. Son kurban sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı'ydı. 4 Şubat günü telefonu çalan Prof. Dr. Narlı, "Ben polis memuru Adem Travacı" diyen sahtekara inandı.


    Prof. Demirel, 10 milyon lira dolandırıldı.

    Yarım milyon nakit para ve yüklü miktarda ziynet eşyasını kaptırdı! AVM'de yakalanan sahtekarın, daha önce emekli Prof. Dr. Ahmet Demirel'i de kandırdığı ortaya çıktı! İki profesörün ifadesinde geçen sözde polis Adem Travacı geçmişte pek çok haberde yer aldı. Travacı, 2001'de Laleli'de kendisini "Başkomiser" diye tanıttı.


    Prof. Dr. Nilüfer Narlı, çeteye yarım milyon lira ve yüklü miktarda ziynet eşyasını kaptırdı!

    İşyerinin kasasından 75 bin dolar çaldı! 2005'te sahte narkotik polisi olarak piyasaya çıktı. 2017'de Ankara'da sipariş verdikleri esnafı para üstünü vermeyerek dolandıran iki kişi arasındaydı!

    MUSTAFA SAKA


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Adli tip!
    Haberler Yaşam Dolandırıcılar Prof. Dr. Ahmet Demirel’i ve Prof. Dr. Nilüfer Narlı’yı kandırdı!
        SON DAKİKA