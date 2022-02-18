Hırsızlar peşini bırakmadı! 3 kere aracıma, 3 kere evime girdiler

"EŞİM ÇIĞLIK ATINCA KAÇIYORLAR"

Muzaffer Toyic "1 kişi buradan atlıyor, 2 kişi burada bekliyor. Atlayan kişi kapıyı açıyor, gelip evi gözetliyor. 2'si gelip kapıyı zorluyor. Eşim çıkıyor yabancı birisi olduğunu fark edince, çığlığı basıyor. Eşim çığlık atınca hırsızlar kaçıyor. Kaçarken silahını tutarak kaçıyor. 21.00 sularında oluyor bu. Bu 3. girişleri, gelip zorluyorlar ama bir şey çalamıyorlar. Komşular olarak herkes ayaklandı" diye konuştu.