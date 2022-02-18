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    • Yaşam
    • 18.02.2022 08:50
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    • 18.02.2022 08:53
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    Denizli'de kayıp olarak aranıyordu! 2 gün sonra cansız bedeni uçurumdaki otomobilde bulundu

    Denizli'de 2 gündür her yerde aranan kayıp adamın cansız bedeni uçuruma devrilmiş otomobilin içinde bulundu. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.

    Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni bulundu

    Denizli'de 2 gün önce kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni, uçuruma devrilmiş otomobilde bulundu. Olay, Çardak ilçesi Gemiş Mahallesinde meydana geldi.

    Edinilen bilgilere göre; yoldan geçen vatandaş, uçurumda devrilmiş bir şekilde duran otomobili fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölge jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık görevlileri araçta bulunan 39 yaşındaki Tolga Erkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından Erkan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna götürüldü. Öte yandan, hayatını kaybeden Erkan'ın 2 gün önce kayıp ihbarı yapılarak arandığı ortaya çıktı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Denizli'de kayıp olarak aranıyordu! 2 gün sonra cansız bedeni uçurumdaki otomobilde bulundu
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