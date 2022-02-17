Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 17.02.2022 11:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.02.2022 11:34
    ABONE OL

    Kırıkkale'de öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 7 çocuk yaralı

    Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, kamyon ile okul servisi minibüsünün çarpıştığı kazada, 7 çocuk yaralandı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 7 çocuk yaralı

    Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir yolu Keskin Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. T.K. yönetimindeki 46 ABY 750 plakalı kamyon ile R.O.'nun kullandığı 71 AAE 984 plakalı okul servisi minibüsü çarpıştı.

    Kazada, servisteki öğrencilerden İ.O., S.D., S.O., M.D., E.O., M.O. ve M.O. yaralandı.

    İhbarla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 7 çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kadına şiddette iyi hal indirimi kalkıyor!
    Haberler Yaşam Kırıkkale'de öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 7 çocuk yaralı
        SON DAKİKA