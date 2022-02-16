Kendisine tokat atan kişiyi yumrukladı! Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı

Olay, 13 Şubat Pazar günü saat 23.45 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde yaşandı. Otomobilinde oturan bir kişi, apartmandan çıkan 2'si kadın 4 kişilik bir grupla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken aracından inen kişi, guruptan birine tokat attı.
Tokadı yiyen kişi, yumruklarla karşılık verdi. Yanındakilerin araya girmeye çalışmasına rağmen durmayarak, yere düşürdüğü kişiyi darbetmeye devam etti.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavga eden kişileri ayırarak karakola götürdü.