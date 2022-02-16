Kendisine tokat atan kişiyi yumrukladı! Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı

Yaşananları anlatan mahalle sakini Nedim Hüsnü, "Nasıl olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Gece saat 23.00 sıralarında otururken bir kadının çığlık sesi geldi. Bağırdığını duyduk. Sesleri duyduktan gittikten sonra çıktık biz de. Olayın nasıl olduğunu bilmiyoruz. Kimin kime vurduğunu da görmedik" dedi.