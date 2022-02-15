Adana'da akılalmaz olay! 11 yıl önce 11 bin liraya aracını sattı! 605 bin lira ceza geldi





"MAL VARLIĞIMI VERSEM BUNU KARŞILAYAMAM"

"Hukuken maliki olmadığım bir vasıtadan dolayı nasıl oluyor da ben borçlu olup sorumlu tutuluyorum" diyen Mehmet Reşat Efeoğlu, şunları söyledi: "Mantıken kabul edilecek değil. Otomobili noter vasıtasıyla satmışım ve alan kişi kaza yapmış. Satın alan kişiye sigorta 15 gün hak tanıyor. Sigorta şirketi bunu bildiği halde bana neden bu davayı açıyor. Ben bu olayla ilgili sigorta firmasıyla görüşüyorum ama cevap vermiyorlar. Bu usulsüzlüğün ortadan kaldırılmasını istiyorum. Bu şirketin bu davadan vazgeçmesini istiyorum. Mahkeme 4 yıldır devam ediyor. Ben bu olaylardan dolayı hastalığa kaldım. Bunun hesabını kimden alacağım. Benim mal varlığımın tamamını da versem bunu karşılayacak imkanım yok. 11 bin liraya 11 sene önce sattığım otomobilden dolayı bu kadar büyük bir rakam ödememi istiyorlar."