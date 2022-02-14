Sultangazi'de ağızlıksız ve tasmasız gezdirilen Pitbull'un esnafın köpeğine saldırdığı anlar kamerada!

Olay, geçen cuma günü saat 12.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sanayii Sitesi'nde meydana geldi. Bölgede bulunan şantiye çalışanlarının beslediği Pitbull cinsi köpek, sahipleri tarafından ağızlıksız ve tasmasız gezdirildi. Kısa bir süre sonra, Pitbull cinsi köpek, sahiplerinin yanında bir esnafın köpeğine saldırdı. Köpeğin sahipleri panik yaparken, saldırıya uğrayan köpeğin yardımına çevredekiler koştu. Elindeki sopa ve küreklerle Pitbull cinsi köpeğe vuran, tekme atan esnafın kurtarma çabasına rağmen Pitbull, köpeği defalarca ısırdı.
Bir esnaf Pitbull'u ayaklarından tutarken, diğeri baş kısmına doğru sopa ve tekmelerle vurdu. Uzun uğraşlar sonucu Pitbull'un bıraktığı köpek, hızlıca uzaklaştı. Haber verilmesi olay yerine gelen Sultangazi Belediyesi ekipleri Pitbull cinsi köpeği barınağa götürdü.
Saldırı sonucu yaralanan köpek ise sahibi tarafından veterinerliğe götürüldü. Burada tedavisi yapılan köpeğin ameliyata alındığı, sol ön bacağının kırıldığı ve çenesinden yaralandığı öğrenildi. Yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasına ve cep telefonu kamerasına yansıdı.