Son dakika: Sultanbeyli'de çıkan yangın felaketinde engelli kız çocuğu hayatını kaybetti

Sultanbeyli'de 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında çatı katında bulunan 11 yaşındaki engelli Yasemin Sülünlü içeride mahsur kaldı. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken, mahsur kalan kız çocuğu hayatını kaybetti.
Haberi duyan ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.
Yangın saat 17.30 sıralarında Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi Yeni Yol Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı.
Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangın sırasında çatı katında bulunan 11 yaşındaki engelli Yasemin Sülünlü içeride mahsur kaldı.