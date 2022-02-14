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    • Yaşam
    • 14.02.2022 18:44
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    • 14.02.2022 18:59
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    Son dakika: Sultanbeyli'de çıkan yangın felaketinde engelli kız çocuğu hayatını kaybetti

    Son dakika haberi... İstanbul Sultanbeyli'de akşam saatlerinde dört katlı bir apartmanın çatısında sebebi bilinmeyen bir yangın çıktı. Yangın sonucunda engelli olduğu öğrenilen 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

    DHA
    Sultanbeyli’deki yangında engelli kız öldü

    Sultanbeyli'de 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında çatı katında bulunan 11 yaşındaki engelli Yasemin Sülünlü içeride mahsur kaldı. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken, mahsur kalan kız çocuğu hayatını kaybetti.

    Haberi duyan ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

    Yangın saat 17.30 sıralarında Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi Yeni Yol Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı.

    Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangın sırasında çatı katında bulunan 11 yaşındaki engelli Yasemin Sülünlü içeride mahsur kaldı.

        Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Küçük kızın ailesi gözyaşları içinde itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi.

        Yangında içeride bulunan 11 yaşındaki engelli kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük kızın ailesi ve yakınları acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

        Öte yandan, yangın sırasında 7 çocuğun babaanneleriyle birlikte evde oldukları, babaannenin diğer çocukları kurtarırken, engelli çocuğu çıkaramadığı öğrenildi.

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