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    • Yaşam
    • 14.02.2022 16:16
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    • 14.02.2022 16:16
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    Esenyurt'ta otelin balkonundan düşen Zerda Curka'nın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı

    İstanbul Esenyurt'ta 16 yaşındaki Zerda Curka'nın otelin balkonundan düşerek ölmesine ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Maktulün intihar etmek suretiyle hayatını kaybettiğinin anlaşıldığı aktarılan kararda, olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği anlatıldı.

    Otelin balkonundan düşmüştü... Flaş karar

    Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan takipsizlik kararında, hayatını kaybeden Zerda Curka'nın olay yerinde bulunan kişiler Y.Y, İ.D, A.T. ve U.A. ile Esenyurt'ta bulunan bir apart otele gittikleri anlatılarak, olay tarihi olan 25 Ocak 2021'de 18 yaşından küçük olan Zerda Curka'nın başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak otel odasına girdiği kaydedildi.

    Tanıkların beyanlarına göre, Zerda Curka'nın balkondan atladığı ve kimsenin ittirme, vurma, darbetme, aşağı atma gibi eylemlerinin olmadığına yer verilen kararda, dosya kapsamı incelendiğinde ve alınan otopsi raporundan da anlaşılacağı üzere maktulün kasten ya da taksirle öldürüldüğüne veya intihara yönlendirildiğine ilişkin yeterince delil olmadığı belirtildi.

    Maktulün intihar etmek suretiyle hayatını kaybettiğinin anlaşıldığı aktarılan kararda, olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği anlatıldı.

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    Haberler Yaşam Esenyurt'ta otelin balkonundan düşen Zerda Curka'nın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı
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