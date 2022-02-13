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    • Yaşam
    • 13.02.2022 13:50
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    • 13.02.2022 14:00
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    Salda Gölü'nde nesli tehdit altında olan alaca sansar ve Savinin cüce yarasası görüldü

    Yapısı Mars ile benzetilen ve NASA'nın da takibinde olan Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nde, nesli tehdit altındaki alaca sansar ve Savinin cüce yarasası görüldü.

    DHA
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    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Ümit Turan, Salda Gölü'nde yapılan çalışmalarda, bölgeyi yeni kullanmaya başlayan nesli tehdit altındaki alaca sansar ve Savinin cüce yarasası görüldüğünü söyledi. Ümit Turan, iki memeli türün tespit edilmesi ile bölgede yapılan çalışmalarda tespit edilen memeli türü sayısının 25'e çıktığını kaydetti.

    Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında Salda Gölü'nde biyolojik çeşitlilik araştırmalarının başlatıldığını söyleyen Turan, "Bölgede şu ana kadar yapılan çalışmalarda 25 memeli tür tespit edildi. Bunlardan ikisinin bölgeyi yeni kullandığını tespit ettik. Bölgeyi yeni kullanan türler alaca sansar ve Savinin cüce yarasası.

    Bu iki tür uluslararası literatürde nesli tehdit ve tehlike altında olan türler. Biyolojik çeşitlilik araştırma çalışmalarımız 2022 yılı sonuna kadar devam edecek. Belki yeni türler de bulabiliriz.

        Bulunursa bunları da kamuoyuyla paylaşacağız. Salda Gölü'nde bakanlık olarak aldığımız tedbirler ve Özel Çevre Koruma alanı ilan edilmesi bölgedeki doğal yaşamı olumlu yönde etkiledi ve bölgeyi kullanan kuş türleri memeli türlerinin sayısını artırdı" diye konuştu.

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        Haberler Yaşam Salda Gölü'nde nesli tehdit altında olan alaca sansar ve Savinin cüce yarasası görüldü
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