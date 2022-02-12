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    • Yaşam
    • 12.02.2022 19:32
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    • 12.02.2022 19:32
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    Recep ayının 13. 14. 15. günü ne zaman? 2022 Recep ayı 13. 14. 15. günü orucu faziletleri nelerdir?

    İslam alemi mübarek üç ayları dua ve ibadetlerle geçiriyor. Ramazan ayının geleceği günü büyük bir heyecanla bekleyen Müslümanlar Recep ayının 13. 14. 15. gününün ne zaman idrak edileceğini konusunda araştırmalara başladı. Peki, Recep ayının 13. 14. 15. günü ne zaman? 2022 Recep ayı ibadetleri nelerdir? İşte dini bilgiler...

    Recep ayının 13. 14. 15. günü ne zaman?

    Mübarek üç ayların ilki olan Recep ayında ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar bu ayın 13. 14. ve 15 günü hakkında araştırmalar yapıyor. İslam alemi için son derece önemli olan günlerde yapılacak ibadetler merakla araştırılıyor. Peki, Recep ayının 13. 14. 15. günü ne zaman? 2022 Recep ayı ibadetleri nelerdir? İşte detaylar...

    RECEP AYININ 13, 14, 15. GÜNÜ NE ZAMAN?

    Recep ayı 13. günü : 14 Şubat 2022 Pazartesi

    Recep ayı 14. günü : 15 Şubat 2022 Salı

    Recep ayı 15. günü : 16 Şubat 2022 Çarşamba

    RECEP AYININ 13, 14, 15. GÜNÜ ORUCU FAZİLETLERİ NEDİR?

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde "Eyyam-ı Biyd" hakkında şu ifadelere yer verildi:

    Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).
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    Haberler Yaşam Recep ayının 13. 14. 15. günü ne zaman? 2022 Recep ayı 13. 14. 15. günü orucu faziletleri nelerdir?
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