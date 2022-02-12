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    • Yaşam
    • 12.02.2022 09:17
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    • 12.02.2022 09:29
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    HAVA DURUMU I Meteorolojiden son dakika uyarısı! Güneşe aldanmayın! 12 Şubat Cumartesi hava durumu

    Son dakika hava durumu haberleri... Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde Karadeniz'de, Sinop ve Samsun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 12 Şubat Cumartesi hava durumu...

    HAVA DURUMU I Meteorolojiden son dakika uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde Sinop ve Samsun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

    Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

    SICAKLIK İÇ VE DOĞU KESİMLERDE ARTIYOR

    Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliği olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        MARMARA

        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

        EDİRNE °C, 13°C

        Parçalı bulutlu

        İSTANBUL °C, 11°C

        Parçalı bulutlu

        KOCAELİ °C, 13°C

        Parçalı bulutlu

        TEKİRDAĞ °C, 10°C

        Parçalı bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 11°C

        Parçalı bulutlu

        DENİZLİ °C, 17°C

        Parçalı bulutlu

        İZMİR °C, 17°C

        Parçalı bulutlu

        MUĞLA °C, 14°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            AKDENİZ

            Az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

            ADANA °C, 16°C

            Az bulutlu

            ANTALYA °C, 17°C

            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            HATAY °C, 16°C

            Az bulutlu

            ISPARTA °C, 10°C

            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            İÇ ANADOLU

            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

            ANKARA °C, 11°C

            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 13°C

            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            KAYSERİ °C, 10°C

            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            KONYA °C, 5°C

            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            BATI KARADENİZ

            Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, bu gece saatlerinde Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

            BOLU °C, 12°C

            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            DÜZCE °C, 16°C

            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            KASTAMONU °C, 11°C

            Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

            ZONGULDAK °C, 12°C

            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Parçalı ve az bulutlu, zamanla Orta Karadeniz kesiminin çok bulutlu, bu gece saatlerinde Samsun çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            RİZE °C, 14°C

            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            SAMSUN °C, 16°C

            Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif yağmurlu

            TOKAT °C, 12°C

            Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

            TRABZON °C, 14°C

            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            DOĞU ANADOLU

            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            AĞRI °C, 6°C

            Az bulutlu

            ERZURUM °C, 6°C

            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            MALATYA °C, 10°C

            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            VAN °C, 5°C

            Az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU

            Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 17°C

            Az bulutlu

            GAZİANTEP °C, 17°C

            Az bulutlu

            MARDİN °C, 14°C

            Az bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 18°C

            Az bulutlu
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            Haberler Yaşam HAVA DURUMU I Meteorolojiden son dakika uyarısı! Güneşe aldanmayın! 12 Şubat Cumartesi hava durumu
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