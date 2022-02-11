Yangında ağır yaralanan ve komada 2 kez kalbi duran Eda'nın mucize eseri hayata geri dönüşü

Artvin'de Eda Güngör (19), 2 ay önce bir kafe yangınında ağır yaralandı. Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Entübe edilip yoğun bakıma alındı. Komada kaldı. Baba Cengiz Güngör ise kızını hayatta tutan sırrı şöyle açıkladı: Kayıt cihazına sesimizi kaydettik. 'Eda seni çok seviyoruz. Hadi uyan' dedik. Çok şükür sesimizi duydu.