Yangında ağır yaralanan ve komada 2 kez kalbi duran Eda'nın mucize eseri hayata geri dönüşü

Artvin'de Eda Güngör (19), 2 ay önce bir kafe yangınında ağır yaralandı. Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Entübe edilip yoğun bakıma alındı. Komada kaldı. Baba Cengiz Güngör ise kızını hayatta tutan sırrı şöyle açıkladı: Kayıt cihazına sesimizi kaydettik. 'Eda seni çok seviyoruz. Hadi uyan' dedik. Çok şükür sesimizi duydu.
AİLESİNİN SESİYLE HAYATA BAĞLANDI
Üniversiteli Eda Güngör'ün vücudu büyük ölçüde yandı.
Yoğun bakımda 45 gün kaldı.
Tedavisi sırasında 2 kez kalbi durdu.
Entübe edilip solunum cihazına bağlandı.
Kendine geldiğinde hiçbir şey hatırlamadı.
Konuşmayı da unuttu.
Hareket etmekte zorlanan Eda Güngör, ailesinin desteği ile yürüyor.