Sosyal medyadan kazandığı ilk parayla köylülere baklava ikram etti: Çoğu kişiye göre ufak olabilir

"20 KİŞİLİK KÖYDEN 50 BİN KİŞİYE ULAŞTIM"

Küçük bir köy olan Dikmen Kayışlı Küme Evleri'nde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada 50 bin takipçiye ulaşarak büyük bir başarıya ulaşan İnce, "Lise yıllarında video çekmeye merakım vardı. Üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra köyde videolar çekmeye başladım. Sosyal medyada yoğun ilgi gördü, insanlardan güzel tepkiler aldım. İleriye dönük çok tutulacağıma inanmıyordum açıkçası. Çünkü, küçük bir köyde doğduk büyüdük. 20 kişinin yaşadığı köyde toplamda 50 bin takipçi elde ettim. Çoğu kişiye göre ufak olabilir ama benim için bir başarıdır 50 bin kişi" ifadelerini kullandı.