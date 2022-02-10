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    Yapımcı Mustafa Uslu, Neşet Ertaş'ın hayatını filme çekti! Müzik şirketi tedbir kararı istedi

    Yapımcı Mustafa Uslu, Neşet Ertaş’ın hayatını filme çekti. Ancak müzik şirketi tedbir kararı istedi! Uslu’dan tepki gecikmedi: Yolumdan dönmem! Ertaş'ın ailesi de filmin çekilmesini istemiyor...

    Kapalı gişe!

    Yapımcı ve yönetmen Mustafa Uslu, beyaz perdenin zirvesine yerleşti. Son olarak 2012'de hayatını kaybeden halk ozanı Neşet Ertaş'ın hayatını film yapacağını söyledi. Filmin senaryosunun Erol Parlak'ın Neşet Ertaş'ın hayatını anlattığı kitaptan yola çıkarak yazıldığını dile getirdi. Ancak Ertaş'ın telif hakları elinde olan Kalan Müzik, mahkemeye gitti. Filmde Ertaş'ın türkülerinin kullanılmaması için tedbir kararı alınmasını istedi. Mustafa Uslu ise karara itiraz etti. Önceki gün yapılan duruşmada Uslu, "Yolumdan dönmem. Engelleyecek bir güç varsa gelsin. Aile ile aramızda sorun yok" dedi.
    DENİZ YUSUFOĞLU

    İLK DAVASI DEĞİL
    Mustafa     Uslu'nun daha önce çetiği filmler de davalık oldu. Çiçero, Müslüm, Ayla ve Cep Herkülü filmlerine konu olan kahramanların aileleri, "İzin alınmadı" diyerek mahkemeye koştu.

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