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    • Yaşam
    • 10.02.2022 10:22
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    • 10.02.2022 10:27
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    Esenyurt'ta kırmızı ışığa aldırmadan çocuğu ile yola inen kadına otobüs çarptı

    Esenyurt'ta, kırmızı ışığa aldırmayan kadın çocuğu ile yolun karşısına geçmek çalışırken otobüs çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kırmızı ışığa aldırmadı otobüs çarptı

    Kaza, geçen Salı akşam saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın, kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen çocuğuyla beraber yolun karşısına geçmek istedi.

    Bu sırada sürücüsünün durumu fark etmediği otobüs, kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen kadın, hafif şekilde yaralanırken, çocuk şans eseri yara almadan kurtuldu.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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    Haberler Yaşam Esenyurt'ta kırmızı ışığa aldırmadan çocuğu ile yola inen kadına otobüs çarptı
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