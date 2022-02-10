Esenyurt'ta kırmızı ışığa aldırmadan çocuğu ile yola inen kadına otobüs çarptı

Kaza, geçen Salı akşam saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın, kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen çocuğuyla beraber yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada sürücüsünün durumu fark etmediği otobüs, kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen kadın, hafif şekilde yaralanırken, çocuk şans eseri yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.