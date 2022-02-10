Afyonkarahisar Şuhut'ta yolda kalanlara çay ve bisküvi dağıtan imam: Bizim insanımız kendi aç kalır donar ama kimseyi üşütüp aç bırakmaz

Nerde bir mazlum görse, nerde ihtiyaç sahibi varsa ona elini uzatır. Kendi aç kalır ve donar ama kimseyi üşütüp, aç bırakmaz. Bu bizim ecdadımızdan bize kalan en büyük mirastır. Ben Erzurumluyum, buranın yani Afyon'un, Şuhut'un insanı mert, ama havası soğuktur" dedi.

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