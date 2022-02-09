Sürücü belgesi almak için yazılı ve direksiyon sınavlarına katılan adaylar, ehliyet sınav sonuçlarıyla ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. Bilindiği üzere sınavlar belirli periyotlar arasında yapılıyor ve sonuçlara adaylara duyuruluyor. Peki, ehliyet sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? MEB yazılı direksiyon sınav sonucu nasıl öğrenilir? İşte detaylar...
EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ehliyet sınav sonuçlarına ilişkin detaylı bilgi adayların kayıtlı olduğu sürücü kurslarından öğrenilebiliyor.
EHLİYET SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Ehliyet yazılı sınav sonuçları, MEB'in http://esinav.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden ilan ediliyor. Adaylar T.C. Kimlik numaralarını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.
YAZILI SINAV NASIL YAPILIYOR?
Yazılı ehliyet sınaıv belirli aralıklarla gerçekleştiriliyor. e-Sınav sisteminde yapılan ehliyet sınavında adaylar kendilerine belirtilen merkezlere giderek adlarına oturum açılmış olan bilgisayara geçiyor. Kimlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından adaylar sınava başlayabiliyor.
Şıkları işareteleyen adaylar, tüm soruları cevapladıktan sonra "sınavı bitir" diyerek sınavının tamamlayacak. Sınavlar e-Sınav sistemi üzerinden gerçekleştirildiği için dileyen aday sınavın ardından sonuçları hemen sorgulayabilecekler.