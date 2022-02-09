Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 09.02.2022 10:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.02.2022 10:56
    ABONE OL

    Ehliyet sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? MEB yazılı direksiyon sınav sonucu nasıl öğrenilir?

    Sürücü adayları katıldıkları ehliyet sınavlarının sonuçlarını öğrenmek üzere dönem dönem araştırmalar yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavının sonuçları adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, ehliyet sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? MEB yazılı direksiyon sınav sonucu nasıl öğrenilir? İşte bilinmesi gerekenler...

    Ehliyet sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

    Sürücü belgesi almak için yazılı ve direksiyon sınavlarına katılan adaylar, ehliyet sınav sonuçlarıyla ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. Bilindiği üzere sınavlar belirli periyotlar arasında yapılıyor ve sonuçlara adaylara duyuruluyor. Peki, ehliyet sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? MEB yazılı direksiyon sınav sonucu nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

    EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Ehliyet sınav sonuçlarına ilişkin detaylı bilgi adayların kayıtlı olduğu sürücü kurslarından öğrenilebiliyor.

    EHLİYET SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    Ehliyet yazılı sınav sonuçları, MEB'in http://esinav.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden ilan ediliyor. Adaylar T.C. Kimlik numaralarını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.

    YAZILI SINAV NASIL YAPILIYOR?

    Yazılı ehliyet sınaıv belirli aralıklarla gerçekleştiriliyor. e-Sınav sisteminde yapılan ehliyet sınavında adaylar kendilerine belirtilen merkezlere giderek adlarına oturum açılmış olan bilgisayara geçiyor. Kimlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından adaylar sınava başlayabiliyor.

    Şıkları işareteleyen adaylar, tüm soruları cevapladıktan sonra "sınavı bitir" diyerek sınavının tamamlayacak. Sınavlar e-Sınav sistemi üzerinden gerçekleştirildiği için dileyen aday sınavın ardından sonuçları hemen sorgulayabilecekler.

        EHLİYET SINAVINDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

        Yazılı sınavda 70 ve üzeri alan adaylar başarılı olarak sayılacak. 50 soru içerisinden 35 tanesini doğru yapan adaylar sınavdan geçerli not almış olacak. 35 doğrunun altında olanlar adayların ise sınavı başarısız sayılacak ve yeniden sınava katılmaları gerekecek.

        Elektronik sınav veya direksiyon sınavından kalırsam ne olacak? Sınavlardan kalmak sizin için iki şeyin kaybına neden olur. Birincisi zaman, ikincisi ise sınav ücretlerini tekrar ödemeniz gerekir. Ne direksiyon sınavında ne de ehliyet sınavında tek hak verilmiyor. Teorik sınav ve direksiyon için 4'er hakkınız bulunmaktadır.

        EHLİYETİ NE ZAMAN ALABİLİRİM?

        Eğer yazılı ve direksiyon sınavından başarılı olursanız sürücü kursunun hazırlayacağı İlçe Milli Eğitimin onaylayacağı ehliyet sertifikasını 1-2 hafta içerisinde alabilirsiniz. Sertifikanızı aldıktan sonra Türkiye'nin neresinde isterseniz randevu almak koşuluyla trafik tescil birimlerinden sertifikanızı ehliyet belgesine dönüştürebilirsiniz.

        Ehliyetler o sırada verilmemektedir. Fakat ehliyetiniz PTT üzerinden evinize yollanıncaya dek 2 haftalık geçici belge verilmektedir. Bu belge ile trafik çevirmelerinde normal ehliyetiniz varmış işlem yapılır. Fakat geçici belge ile resmi işlem yapılmaz. Zaten ehliyetiniz ortalama 1 hafta içerisinde elinize ulaşacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İngiltere’den terör örgütü PKK’ya destek!
        Haberler Yaşam Ehliyet sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? MEB yazılı direksiyon sınav sonucu nasıl öğrenilir?
            SON DAKİKA