Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde iki kilit ismin ifadesi ortaya çıktı

Kadir Yasak, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kurşun yağdırdı. Mahkemede şunları anlattı: Olaydan 15 gün önce Seccad Yeşil ve Gökhan Karakan'la Yeşilköy'de bir restorana gittik. Suphi Malgaz, Rober Güler ve 4 korumasıyla birlikte Şafak da geldi. Şafak, bana "Bir daha Suphi'yi rahatsız etme. Kötü olur" dedi. Suphi ile Gökhan'ın arasında para meselesi varmış. Rober, Suphi'ye "Gökhan'a parasını ver" dedi. Bunun üzerine Şafak, araya girerek "Kimse bizden para alamaz" diye karşılık verip gitti. Şafak, o günden sonra arkamdan küfür etmiş. Mekanında konuşmak istedim. "Bana hesap mı soruyorsun" diyerek bağırdı. Ben de tetiği çektim. Şafak yere düşünce abim geri doğru çekmeye çalıştı. İki el daha ateş edip abimle birlikte mekandan ayrıldım.