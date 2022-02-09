Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde iki kilit ismin ifadesi ortaya çıktı

    Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, mekanında katledildi. Katil Kadir Yasak, mahkemede “Olaydan 15 gün önce Şafak’la Yeşilköy’de bir restoranda buluştuk Yanında Seccad Yeşil, Gökhan Karakan, Suphi Malgaz ve Rober Güler vardı. Masada, para meselesi konuşuldu” dedi! Gözler bu isimlere çevrildi.

    Büyük hesaplaşma

    Kadir Yasak, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kurşun yağdırdı. Mahkemede şunları anlattı: Olaydan 15 gün önce Seccad Yeşil ve Gökhan Karakan'la Yeşilköy'de bir restorana gittik. Suphi Malgaz, Rober Güler ve 4 korumasıyla birlikte Şafak da geldi. Şafak, bana "Bir daha Suphi'yi rahatsız etme. Kötü olur" dedi. Suphi ile Gökhan'ın arasında para meselesi varmış. Rober, Suphi'ye "Gökhan'a parasını ver" dedi. Bunun üzerine Şafak, araya girerek "Kimse bizden para alamaz" diye karşılık verip gitti. Şafak, o günden sonra arkamdan küfür etmiş. Mekanında konuşmak istedim. "Bana hesap mı soruyorsun" diyerek bağırdı. Ben de tetiği çektim. Şafak yere düşünce abim geri doğru çekmeye çalıştı. İki el daha ateş edip abimle birlikte mekandan ayrıldım.



    SECCAD YEŞİL KAPIDAYMIŞ
    Ali Yasak ise ifadesinde şunları söyledi: 23.30'da Yeşilköy'e gittim. Kadir, Balıkçılar Çarşısı'ndaymış. Kapıda Seccad Yeşil vardı. Bana mekanı gösterdi. "Problem olabilir. Git bak" dedi. Kadir ve Şafak tartışıyordu. Masada Serkan Dakman da vardı. Bu sırada silah patladı. Şafak'ı dışarıya çıkartıp ambulansı çağırmak için yerde sürükledim. Mekandan ayrılırken silahı aldım. Ertesi gün de kayalıklara attım.



    8 KİŞİ TUTUKLANDI
    Cinayetle ilgili 17 kişi yakalandı. Kadir Yasak, Ali Yasak, Abdulkadir Kara, Burak Otcuoğlu, Fatih Okan Kodak, Gökhan Karakan, Kerem Öztürk ve Uğur Can Bilge tutuklandı.



        ŞOKE EDEN SAVUNMA
        Mahkemede hakim, Ali Yasak'a "Neden kardeşini engellemek yerine avukatı tuttun?" diye sordu. Katilin cevabını duyan herkes şoke oldu: Olayın şoku ile ne yaptığımı bilemedim. Aklıma gelen ilk şeyi yaptım. Kendisini sürükleyerek onun yaralanmasına neden olacağımı düşünmedim.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yaşı doldurana toplu para
        Haberler Yaşam Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde iki kilit ismin ifadesi ortaya çıktı
            SON DAKİKA