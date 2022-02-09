'Bank' su ise! MASAK inceledi, Tuğba Özerk'in adı dava dosyasına girdi ancak o 'iftira' dedi





HESAPLARI İNCELENDİ AMA...

Öyle ki Özerk, sahibi olduğu danışmanlık şirketi ile Mehmet Aydın'ın kara paralarını akladı! İhbarı değerlendiren MASAK inceleme başlattı. Özerk'in banka hesaplarında şüpheli hareketlere rastlandı! Hakkında dava açılan Özerk, iddiaları yalanladı. Avukatı Ekrem Hazinedar şu açıklamayı yaptı: Müvekkilim böyle bir şirkete sahip değildir. Bu tarz kirli ilişkilere ihtiyacı yoktur!

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