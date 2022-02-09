Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    2021 Afrika Uluslar Kupası Senegal’in oldu, Fatih ayaklandı

    Fatih’te sokaklarda gece bir anda sevinç çığlıkları atıldı. Herkes ne önce olduğunu anlamadı. Bir süre sonra Senagalliler’in zafer kutladığı anlaşıldı. Mahalleli rahat nefes aldı.

    Senegal kazandı Fatih ayaklandı

    Koronavirüs nedeniyle geçen yıl düzenlenemeyen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nın finali Kamerun'un başkenti Yaounde'de yapıldı. Senegal Milli Futbol Takımı, Mısır Milli Futbol takımına karşı mücadele etti. Uzatmalara giden maçta, 120 dakikanın sonunda da eşitlik bozulmadı. Senegal, Mısır'ı penaltılarda 4-2 yenerek ilk kez Afrika Uluslar Kupası'nı kazandı.


    PANİK HAVASI YAŞANDI!
    İstanbul'un çeşitli semtlerinde oturan Senegal taraftarları büyük sevinç yaşadı. Fatih İskenderpaşa'daki Senegal taraftarı bir grup, şampiyonluğu sokaklarda çığlık atarak kutladı. Durumdan habersiz olan mahalle sakinleri çığlıkları duyunca kısa süreli korku ve tedirginlik yaşadı. Gerçeği öğrenince herkes rahatladı


    İstanbul'da yaşayan bine yakın Senegalli, Fatih'te kiraladıkları bir düğün salonunda 2019 Afrika Uluslar Kupası Finali Senegal-Cezayir maçını da böyle izlemişti!

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Sosyal medyada yalan terörü gerçekleri
    Haberler Yaşam 2021 Afrika Uluslar Kupası Senegal’in oldu, Fatih ayaklandı
        SON DAKİKA