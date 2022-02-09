2021 Afrika Uluslar Kupası Senegal’in oldu, Fatih ayaklandı

Koronavirüs nedeniyle geçen yıl düzenlenemeyen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nın finali Kamerun'un başkenti Yaounde'de yapıldı. Senegal Milli Futbol Takımı, Mısır Milli Futbol takımına karşı mücadele etti. Uzatmalara giden maçta, 120 dakikanın sonunda da eşitlik bozulmadı. Senegal, Mısır'ı penaltılarda 4-2 yenerek ilk kez Afrika Uluslar Kupası'nı kazandı.
PANİK HAVASI YAŞANDI!
İstanbul'un çeşitli semtlerinde oturan Senegal taraftarları büyük sevinç yaşadı. Fatih İskenderpaşa'daki Senegal taraftarı bir grup, şampiyonluğu sokaklarda çığlık atarak kutladı. Durumdan habersiz olan mahalle sakinleri çığlıkları duyunca kısa süreli korku ve tedirginlik yaşadı. Gerçeği öğrenince herkes rahatladı
İstanbul'da yaşayan bine yakın Senegalli, Fatih'te kiraladıkları bir düğün salonunda 2019 Afrika Uluslar Kupası Finali Senegal-Cezayir maçını da böyle izlemişti!