2021 Afrika Uluslar Kupası Senegal’in oldu, Fatih ayaklandı



PANİK HAVASI YAŞANDI!

İstanbul'un çeşitli semtlerinde oturan Senegal taraftarları büyük sevinç yaşadı. Fatih İskenderpaşa'daki Senegal taraftarı bir grup, şampiyonluğu sokaklarda çığlık atarak kutladı. Durumdan habersiz olan mahalle sakinleri çığlıkları duyunca kısa süreli korku ve tedirginlik yaşadı. Gerçeği öğrenince herkes rahatladı





İstanbul'da yaşayan bine yakın Senegalli, Fatih'te kiraladıkları bir düğün salonunda 2019 Afrika Uluslar Kupası Finali Senegal-Cezayir maçını da böyle izlemişti!

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