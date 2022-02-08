Şubat ayının gelmesiyle birlikte en çok araştırılanlar arasında Hızır orucu yer alıyor. Bu nedenle Hızır orucunun bu yıl ne zaman tutulacağı araştırılıyor. Miladi takvime göre, Hızır orucu bu ay idrak edilecek. Peki, Hızır orucu ne zaman tutulur? Hızır orucu nedir, ne zaman açılır? İşte detaylar...
HIZIR ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Alevilikte genellikle her yıl Şubat ayının ikinci perşembe günü Hızır günüdür. Salı, çarşamba ve perşembe günleri oruç tutulur. Perşembe günü kurbanlar kesilir, lokmalar dağıtılır. Perşembe gecesi ziyaretlerde mumlar yakılır.
Rumi takvime göre 31 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasında tutulan Hızır Orucu, Miladi takvime bakıldığında 13-15 Şubat günlerine denk gelmektedir.
Hızır'a adanan bu oruç ardından Hızır Cemi yapılır, oruç boyunca geleneksel olarak Alevi köylerinde sazlar çalınır, deyişler söylenir ve Hızır peygamber ile ilgili hikâyeler anlatılır, oruç ardından kavrulmuş ve öğütülmüş buğday irmiğinden gavut isimli bir pilav pişirilip içine tereyağı dökülerek tüm komşularla birlikte dua edilerek yenir.
Hızır orucu tutulurken genelde üçüncü günü perşembeye gelecek şekilde, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri şeklinde tutulur. Orucun üçüncü günü her perşembe cem ibadeti yapılır. Genelde her talip, perşembe günü bir lokma alarak bağlı olduğu pirin evine giderek; duasını alır ve cem hizmetine katılır.