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    Vahşet! Ozan Dum isimli cani hamile eşi Hasret Dalkoparan’ı kurşunlayıp parçalara ayırdı

    İstanbul Ümraniye'de 5 aylık Hasret Dalkoparan (19), dini nikahlı kocası Ozan Dum'un (21) aşırı kıskançlıkları nedeniyle tartışarak ağabeyi Tolga Dalkoparan'ın evine sığındı. Kıskanç koca, hamile eşi Hasret Dalkoparan’ı, minik kızının gözleri önünde kurşunlayıp bıçakla parçalara ayırdı.

    Kızına hasret gitti

    İstanbul Ümraniye'de 5 aylık Hasret Dalkoparan (19), dini nikahlı kocası Ozan Dum'un (21) aşırı kıskançlıkları nedeniyle tartışarak ağabeyi Tolga Dalkoparan'ın evine sığındı.

    Tartışmadan birkaç gün sonra Dum, Dalkoparan'ın yaşadığı evi gözetlemeye başladı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Dum, Dalkoparan'ın ağabeyinin markete gitmesini fırsat bilerek eve daldı.

    Genç kadına 1,5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde kurşun yağdırdı. Cani koca, kızının gözü önünde yaralı eşinin kollarını ve bacaklarını keserek parçalara ayırdı. 18 suç kaydı bulunan cani koca, Çekmeköy'de yakalandı. Tutuklanarak hapse atıldı.

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