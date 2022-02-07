Son dakika: Kağıthane'de korku dolu anlar: 5 katlı binanın zemin katındaki duvar çöktü! "Deprem oluyor sandım"

"BİNANIN ALTINDA SU KUYUSU VARMIŞ"

Duvarı yıkılan binanın karşısında oturan Burak Ören "Sabah 06.00 civarlarında bir patırtı koptu. Yukarıdan aşağıya sanki kayalıklar devriliyor gibiydi. Camı açtım baktım yukarıdan aşağı ne var ne yoksa aşağıya düştü. Evi boşalttık biz de. Herhalde su kuyusu varmış binanın altında o da baskı yapmış. Belediye geldi herkesi evden çıkarttı. 14 aile vardı, hepsi dışarı çıktı." diye konuştu.

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