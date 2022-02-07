Sokak köpeğine cinsel saldırı iddiası





Ak, sağlık kontrolü sonrası köpeğe cinsel saldırıda bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine bilgi verildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gelen başka bir veteriner de köpeğin cinsel saldırıya maruz kaldığını tespit etti. Veteriner Ak'ın hazırladığı saldırı raporu doğrultusunda polis soruşturma başlattı. Köpek ise tedavisinin ardından Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ne götürüldü.