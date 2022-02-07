2 Şubat 2022'de İslam alemi için büyük önem taşıyan üç aylar başladı. Recep ayının ilk cuma gecesi yani Regaip Kandili perşembe günü idrak edildi. Recep ayından sonra gelecek olan Şaban ayının tarihi de araştırılıyor. Peki, Şaban ayı ne zaman başlıyor? Recep ayı ne zaman bitecek? 2022 Şaban ayı tarihi nedir? İşte bilgiler...