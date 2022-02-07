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    • Yaşam
    • 07.02.2022 09:21
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    • 07.02.2022 09:21
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    Şaban ayı ne zaman başlıyor? Recep ayı ne zaman bitecek? 2022 Şaban ayı tarihi!

    Geçen hafta üç aylar başladı ve mübarek ayların ilk kandili olan Regaip Kandili perşembeyi cumaya bağlayan gece idrak edildi. Recep ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar İslam alemi için önemli olan bu ayları dua ve ibadetlerle geçiriyor. Peki, Şaban ayı ne zaman başlıyor? Recep ayı ne zaman bitecek? İşte 2022 Şaban ayı tarihi!

    Şaban ayı ne zaman başlıyor?

    2 Şubat 2022'de İslam alemi için büyük önem taşıyan üç aylar başladı. Recep ayının ilk cuma gecesi yani Regaip Kandili perşembe günü idrak edildi. Recep ayından sonra gelecek olan Şaban ayının tarihi de araştırılıyor. Peki, Şaban ayı ne zaman başlıyor? Recep ayı ne zaman bitecek? 2022 Şaban ayı tarihi nedir? İşte bilgiler...

    ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre üç aylar 2022 yılında Şaban ayı 4 Mart 2022'de başlayacak. On bir ayın sultanı Ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

    MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 yılı dini günler takvimine göre Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.

        2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

        2 Şubat: Üç ayların başlangıcı
        3 Şubat: Regaib Kandili
        27 Şubat: Miraç Kandili
        17 Mart: Berat Kandili
        2 Nisan: Ramazan başlangıcı
        27 Nisan: Kadir Gecesi
        1 Mayıs: Arefe
        2-4 Mayıs: Ramazan Bayramı
        8 Temmuz: Arefe
        9-12 Temmuz: Kurban Bayramı
        30 Temmuz: Hicri Yılbaşı
        8 Ağustos: Aşure Günü
        7 Ekim: Mevlid Kandili
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