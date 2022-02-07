2 Şubat 2022'de İslam alemi için büyük önem taşıyan üç aylar başladı. Recep ayının ilk cuma gecesi yani Regaip Kandili perşembe günü idrak edildi. Recep ayından sonra gelecek olan Şaban ayının tarihi de araştırılıyor. Peki, Şaban ayı ne zaman başlıyor? Recep ayı ne zaman bitecek? 2022 Şaban ayı tarihi nedir? İşte bilgiler...
ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre üç aylar 2022 yılında Şaban ayı 4 Mart 2022'de başlayacak. On bir ayın sultanı Ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 yılı dini günler takvimine göre Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.