Osmanlı döneminden kalma! Tam 200 yıllık! Paha biçilemiyor

Siirt'te bakır ustası Fatih Bakırcı, bodrumda babasına, dedesinden kalma eşyaları karıştırırken, Osmanlı döneminden kalma, 150-200 yıllık olduğu tahmin edilen bir "siniyi" gün yüzüne çıkardı.
Bakırcılar Çarşısı'nda baba mesleğini icra eden Fatih Bakırcı, dedesinden kalma evin bodrumunda eşyaları karıştırırken bulduğu paslanmış siniyi temizleyerek şekil verdi. Siniye şimdi paha biçemiyor.
Yıllardır bakırcı ustası olduğunu söyleyen Bakırcı, bu mesleği babasından öğrendiğini ve ilk gün ki, aşkla yaptığını söyledi.