İstanbul'da yol verme tartışması kavgaya döndü! Araçtan inen kadın İETT otobüsünü yumrukladı





Kavgayı gören Kazım Şahan, "Şahsın birisi yolu kapatmıştı. Otobüs şoförü yoldan geçemedi yolu açmasını istedi. Otomobilden bir bayan camı açarak el, kol hareketi yaptı. Duruma sinirlenen genç kadın İETT şoförüne tehditler savurarak İETT otobüsünü yumrukladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdirildi. Kadının bulunduğu otomobil yoluna devam etti. Genç kadın diğer sokakta başkalarıyla da tartıştı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü, yumruklar uçuştu" diye konuştu.



Kavgaya tanık olan Gökhan Arslan, "Ben yoldan geçerken, otobüsün önünü bir tane araba kesmişti. Kadın arabadan indi, Otobüse saldırmaya başladı. Küfürler hakaretler ederek camı yumrukladı. Çevredekiler aracını başka bir sokağa çekti buradan götürdüler" şeklinde konuştu.

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