İstanbul'da yol verme tartışması kavgaya döndü! Araçtan inen kadın İETT otobüsünü yumrukladı

Maltepe'de güzergahında seyir halinde bulunan İETT otobüs şoförü yol üzerinde park halindeki otomobil sürücüsünden yol isteyince kavga çıktı. Otomobilin ön koltuğunda oturan kadın yolcu önce tehditler savurdu, ardından İETT otobüsünü yumrukladı. Yola devam eden otomobildeki kadın yolcu sokakta kavgaya tutuştu. Yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Maltepe'de akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir grup genç cadde üzerinde otomobillerini park ederek içinde oturmaya başladı. Cadde üzerinde güzergahında seyir halinde olan İETT otobüsü yol üzerinde park halinde olan otomobilden yol vermesini istedi. Olaya sinirlenen otomobilin ön koltuğundaki bayan yolcu önce İETT şoförüne sözlü tehditlerde bulunarak, ardından küfür ederek İETT otobüsünü yumrukladı.
Çevredeki vatandaşlar cinnet geçiren kadın yolcuyu güçlükle araca bindirerek yoluna devam etmesini sağladı. Cadde üzerinde yola devam otomobildeki genç kadın başka bir sokakta kaldırımdaki yayalar ile de tartıştı. Genç kadının tartışması alevlenerek kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı
"DEVLETİN ARACINA VURMA"
Genç kadın şahsın otobüs şoförüne küfür ve hakaret ettiği anlar otobüsün içinde bulunan bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Görüntülerde otobüs şoförünün yol istediği, duruma sinirlenen genç kadının İETT otobüse yumruklar savurduğu görüldü. İETT otobüsüne yumruklu saldırı yaptığı sırada otobüs şoförünün "Devletin arabasına vurma" dediği cep telefonlarına saniye saniye yansıdı.