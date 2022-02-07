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    • Yaşam
    • 07.02.2022 10:18
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    • 07.02.2022 10:20
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    1.80 boyunda ve 88 kiloluk dev turna balığını yakaladı

    Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir balıkçı, Atatürk Barajı'nda, 180 santimetre uzunluğunda 88 kilogram ağırlığında turna balığı yakaladı. Vatandaşlar dev balıkla bolca fotoğraf çektirdi.

    AJANSLAR
    1.80 boyunda ve 88 kiloluk dev turna balığını yakaladı

    İlçede balıkçılık yapan Zekeriya Aydın, barajda avlanırken ağına turna balığı takıldı.

    Aydın, uzun uğraşları sonucu balığı sudan çıkaramayınca çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan balığın, 180 santimetre uzunluğunda ve 88 kilo ağırlığında olduğu anlaşıldı.

    Uzun yıllardan bu yana Atatürk Barajı'nda avlandığını, ilk defa bu kadar büyüklükte bir balık yakaladığını belirten Aydın, balığı İstanbul'da bir restorana sattığını söyledi.

    Vatandaşlardan İrfan Aşuk ise ilk defa böyle bir balık gördüğünü ve bolca fotoğraf çektirdiğini söyledi.

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    Haberler Yaşam 1.80 boyunda ve 88 kiloluk dev turna balığını yakaladı
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