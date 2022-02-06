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    • Yaşam
    • 06.02.2022 08:10
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    • 06.02.2022 08:27
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    Sivas'ta kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 11 yaralı

    Son dakika haberi... Ankara'dan Van'a gitmekte olan yolcu otobüsü Sivas'ın Gürün ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 11 yolcu yaralandı.

    Sivas’ta kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole uçtu

    Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 11 yolcu yaraladı. Edinilen bilgiye göre Ankara'dan Van istikametine gitmekte olan Kamilkoç firmasına ait 13 AAF 095 plakalı yolcu otobüsübü, Kayseri-Malatya karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi İncesu mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 11 yolcu yaralandı. Yaralı yolcular ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Sivas'ta kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 11 yaralı
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