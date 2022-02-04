Samsun'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

Orhan Y. (54) idaresindeki 55 EA 630 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu otogar mevkisinde refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Orhan Y, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve AFAD ekiplerinin uğraşları sonucu çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Abdülsamet Y. (41), Emine Y. (37), Mustafa Y. (12) ve Enes Y. (8) sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.