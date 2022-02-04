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    • Yaşam
    • 04.02.2022 08:54
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    • 04.02.2022 08:54
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    Samsun'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

    Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    Samsun’da feci kaza: 5 yaralı

    Orhan Y. (54) idaresindeki 55 EA 630 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu otogar mevkisinde refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

    İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Orhan Y, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve AFAD ekiplerinin uğraşları sonucu çıkarıldı.

    Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Abdülsamet Y. (41), Emine Y. (37), Mustafa Y. (12) ve Enes Y. (8) sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Samsun'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 5 kişi yaralandı
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