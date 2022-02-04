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    • Yaşam
    • 04.02.2022 14:49
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    • 04.02.2022 14:49
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    Kadının midesinden 1,5 kilo saç yumağı çıktı

    Kilo kaybı ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran bir kadının midesinden 1,5 kilogram taşlaşmış saç kılı yumağı çıkarıldı. Ameliyatı yapan cerrah, “Bu kadar büyüğünü görmemiştim” dedi.

    Kadının midesinden 1,5 kilo saç yumağı çıktı

    Siirt'te yaşayan 24 yaşındaki bir kadın, son iki ayda 15 kilo vermesi ve karın ağrısı şikayeti üzerine özel bir hastaneye başvurdu.

    Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Murat Özmen, yaptığı endoskopi sonucu hastanın midesinde bir kitleye rastladı.

    SAÇ KILI YUMAĞI ÇIKTI

    İşlemlerin ardından ameliyata alınan hastanın midesinden 1,5 kilogram saç kılı yumağı 1 saat 15 dakikalık ameliyatla alındı. Opr. Dr. Murat Özmen, 32 yıllık uzmanlık hayatında saç kılı yumağından oluşan bu kadar büyük kitleye ilk defa rastladığını söyledi.
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    Haberler Yaşam Kadının midesinden 1,5 kilo saç yumağı çıktı
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