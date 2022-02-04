Kadının midesinden 1,5 kilo saç yumağı çıktı

Siirt'te yaşayan 24 yaşındaki bir kadın, son iki ayda 15 kilo vermesi ve karın ağrısı şikayeti üzerine özel bir hastaneye başvurdu.
Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Murat Özmen, yaptığı endoskopi sonucu hastanın midesinde bir kitleye rastladı.
SAÇ KILI YUMAĞI ÇIKTI
İşlemlerin ardından ameliyata alınan hastanın midesinden 1,5 kilogram saç kılı yumağı 1 saat 15 dakikalık ameliyatla alındı. Opr. Dr. Murat Özmen, 32 yıllık uzmanlık hayatında saç kılı yumağından oluşan bu kadar büyük kitleye ilk defa rastladığını söyledi.