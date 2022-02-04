İstanbul polisi, piyasaya sahte dolar sürerek 100 bin 300 dolar haksız kazanç sağlayan şüphelilere operasyon düzenledi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli bankalara ait ATM'lerden sahte dolarları banka müşterilerine ait hesaplara yükletip, paraya daha sonra Türk Lirası olarak yine ATM'lerden çekerek sahte dolarları piyasa süren şüphelilerin peşine düştü.

Polis, şüphelilerden V. B.'yi 20 Ocak Perşembe günü özel bir bankanın önünde yakalayarak gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında banka hesaplarına sahte dolar yüklediği tespit edilen G. D. ve hesaplarına sahte dolar yatırılan kişilerin yanı sıra olayların gerçekleştiği tarihlerde çok sayıda ve yüksek miktarda para transferi yaptığı tespit edilen A. E., Muğla'da gözaltına alınarak tutuklandı.

İstanbul ve Tokat'ta operasyon yapıldı. 13 şüpheliden 11'i yakalandı. Şüphelilerin 100 bin 300 dolar haksız kazanç elde ettikleri belirtildi.

2 şüpheliyi yakalama çalışmasının sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyallere el konurken, gözaltına alınan 11 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.