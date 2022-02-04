HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM

"İklim değişikliği, gündelik yaşamımızdan kopup bizden uzak bir konu asla değildir. Attığımız her adım, iklim değişikliğinin konusudur ve bireyden topluma, toplumdan herkese düşen büyük sorumluluklar vardır. 21. yüzyılda ekonomi, kalkınma ve enerji gibi alanlar, ağırlıklı olarak çevre politikalarıyla şekillenmek zorundadır. Çünkü insanlığın geleceğe adım atabilmesi, iklim değişikliği ile verdiğimiz mücadeleyi kazanmamıza bağlı. Geçmiş; insanlığın ortak mirasıysa, gelecek de insanlığın ortak umududur. Bu umuda hep birlikte sahip çıkmalıyız."

KADINLAR ETKİN AKTÖR

"Kadınlar, iklim değişikliği ile mücadelede son derece etkin aktörlerdir. Fırsat verildiğinde doğayı kurtaracak olanlar da kadınlardır. Tüm dünyada tarım üretiminin neredeyse yüzde 80'i, kadınların elinde gerçekleşiyor. Kadınların karar verici mekanizmalarda yer alması gerekliliği tartışmasız bir gerçektir."