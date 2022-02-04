Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan; Turkcell, TOBB ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından hayata geçirilen "Geleceği Yazan Kadınlar" projesi kapsamında, İstanbul Küçükyalı Plaza'daki Geleceği Yazan Kadınlar Ödül Töreni'ne katıldı.
Sabah'ın haberine göre törende, Emine Erdoğan'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, TOBB Başkan Yardımcısı Tamer Kıran da yer aldı.
ORJİNAL FİKİRLERLER HEYACAN VERİYOR
Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'nin final töreninde konuşan Emine Erdoğan, şunları söyledi:
"Geleceği Yazan Kadınlar Projesi, bugüne kadar birçok kadının hayatını değiştirdi. İklim değişikliği, hayati öneme sahip tüm dünyanın ilgisine muhtaç bir başlıktır. Bu mücadeleye kadınların teknolojiyi kullanarak katılması tam da arzu ettiğimiz şey. Yenilenebilir enerjiden atık yönetimine, karbon ayak izinden sürdürebilir tarıma kadara birçok başlık çalışılmış. Derece alan, almayan bütün proje sahiplerini canı gönülden tebrik ediyorum. Her projenin birgün mutlaka hayata geçmesine ve insanlığın yaşanabilir bir geleceğe adım atmasına vesile olmasını diliyorum. Zira gezegenimiz dar bir boğazdan geçiyor. İklim değişikliği, her alanını etkiliyor. Ekonomiyi, teknolojiyi, tarım, gıda, su kaynakları, sağlık ve turizm gibi alanlar bu etkiden büyük oranda payını alıyor."
HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM
"İklim değişikliği, gündelik yaşamımızdan kopup bizden uzak bir konu asla değildir. Attığımız her adım, iklim değişikliğinin konusudur ve bireyden topluma, toplumdan herkese düşen büyük sorumluluklar vardır. 21. yüzyılda ekonomi, kalkınma ve enerji gibi alanlar, ağırlıklı olarak çevre politikalarıyla şekillenmek zorundadır. Çünkü insanlığın geleceğe adım atabilmesi, iklim değişikliği ile verdiğimiz mücadeleyi kazanmamıza bağlı. Geçmiş; insanlığın ortak mirasıysa, gelecek de insanlığın ortak umududur. Bu umuda hep birlikte sahip çıkmalıyız."
KADINLAR ETKİN AKTÖR
"Kadınlar, iklim değişikliği ile mücadelede son derece etkin aktörlerdir. Fırsat verildiğinde doğayı kurtaracak olanlar da kadınlardır. Tüm dünyada tarım üretiminin neredeyse yüzde 80'i, kadınların elinde gerçekleşiyor. Kadınların karar verici mekanizmalarda yer alması gerekliliği tartışmasız bir gerçektir."