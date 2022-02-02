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    • Yaşam
    • 02.02.2022 17:50
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    • 02.02.2022 17:52
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    Feribot seferlerine fırtına engeli! Bozcaada ile Gökçeada hatlarında iptal...

    Son dakika haberleri... Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu. Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada güzergahlarında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, 2'si dışında fırtına nedeniyle iptal edildi.

    Feribot seferlerine fırtına engeli!

    Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada güzergahlarında yarın yapılması planlanan feribot seferleri fırtına sebebiyle iptal edildi.

    Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla yarın Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferler programdan kaldırıldı.

    2 SEFER YAPILACAK
    Kabatepe-Gökçeada hattında ise sadece Gökçeada'dan saat 13.00'te, Kabatepe'den ise 19.00'da sefer yapılacak. Planlamadaki diğer seferler gerçekleştirilemeyecek.

    Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.

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    Haberler Yaşam Feribot seferlerine fırtına engeli! Bozcaada ile Gökçeada hatlarında iptal...
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