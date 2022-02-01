Yolda yürüyen kadının kafasına kar kütlesi düştü

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Merkez Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir binanın çatı temizliği esnasında marketten çıktıktan sonra evine doğru ilerleyen kadının üzerine kar yığınları ve buz düştü. Acıyla yere yığılan kadının o anları ise kameraya yansıdı.