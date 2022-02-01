Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, plastik kasa üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alaşehir-Salihli kara yolunda Mehmet Yenen'e (40) ait plastik kasa imalatı yapılan fabrikada, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Palet üretimi bölümünde elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında alevler, kısa sürede plastik kasa üretimi yapılan bölüme sıçradı. İlk müdahaleyi yapan çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla alevler, makinelerin bulunduğu kısma sıçramadan söndürüldü.
50 BİN PLASTİK KASA YANDI
Yangında yaklaşık 50 bin plastik kasa, kullanılamaz hale geldi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da fabrikaya gelerek, yangınla ilgili bilgi aldı. Uçgun, yangının nedeninin henüz kesin olarak tespit edilemediğini belirterek, "Alevler, kısa sürede plastik kasalara sıçramış. Can kaybımız yok, yaklaşık 50 bin kasa yanmış" dedi.
- Yaşam
- 01.02.2022 16:19
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- Son Güncelleme:
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- 01.02.2022 16:19
Manisa'da plastik kasa üretim fabrikasında yangın
Son dakika haberi... Manisa Alaşehir'de plastik kasa üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekibinin yaptığı 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken, 50 bin plastik kasanın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, plastik kasa üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alaşehir-Salihli kara yolunda Mehmet Yenen'e (40) ait plastik kasa imalatı yapılan fabrikada, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Palet üretimi bölümünde elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında alevler, kısa sürede plastik kasa üretimi yapılan bölüme sıçradı. İlk müdahaleyi yapan çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla alevler, makinelerin bulunduğu kısma sıçramadan söndürüldü.