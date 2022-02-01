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    • Yaşam
    • 01.02.2022 09:24
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    • 01.02.2022 09:27
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    Kalp krizi geçiren şoför kaza yaptı! Kalbi duran adama ilk müdahaleyi yoldan geçen sağlıkçı yaptı

    Bursa’da direksiyon başında kalp krizi geçiren dolmuş şoförü tramvay direğine çarptı. Kalbi duran adama ilk müdahaleyi tesadüfen yoldan geçen sağlıkçı yaptı. Yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Kalp krizi geçiren şoför kaza yaptı

    Olay Atatürk Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, direksiyon başında fenalaşan dolmuş şoförü, aracın kontrolünü kaybederek tramvay direğine çarparak durdu. Kazayı gören vatandaşlar fenalaşan adamı görünce sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

    KALBİ DURAN ADAMA

    Olay esnasında yoldan geçen bir sağlık personeli kalp krizi geçiren yaşlı adama ilk müdahalesini yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran adama yerde dakikalarca kalp masajı yaptı.

    Kalbi yeniden çalışmaya başlayan yaşlı adam ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        O anlar bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi. Yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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        Haberler Yaşam Kalp krizi geçiren şoför kaza yaptı! Kalbi duran adama ilk müdahaleyi yoldan geçen sağlıkçı yaptı
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