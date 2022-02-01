40 yıl boyunca ortak duvar kullanmışlar! Avcılar'da absürt komedi filmlerini aratmayacak olay

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan bir binanın bitişikteki 40 yıllık bina ile ortak duvarı kullandığı ortaya çıktı. Binanın yıkılması ile birlikte bitişikteki 10 dairenin bir cephesi duvarsız kaldı.



Merkez Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında 5 katlı bir binanın yıktırılarak, yerine yenisinin yapılması kararlaştırıldı. Oldukça eski binayı yıkmaya başladı. Yıkımın son bölümünde bitişikteki binaya zarar verilmemesine çalışılırken kentsel dönüşüme giren binanın duvarları iş makineleri ile yıkıldı. Bitişikteki binada oturanlar her kepçe darbesi ile evlerinin duvarlarının da yıkıldığını görünce belediyeye haber verdi.