Uzmanlardan korkutan uyarı! O ilin deprem potansiyeli artıyor! Deprem ve tsunami...





TSUNAMİDE HATAY KIYILARI ZARAR GÖRÜR

Doç. Dr. Canpolat, Hatay'ın levha tektoniği bakımından üç tane çok büyük levhanın birbiri ile kontak yaptığı bir bölgede olduğunu belirterek, "Bu bakımdan düşünülürse ilimiz deprem potansiyeli çok büyük bir saha. Zaten geçmişte de çok sıklıkla deprem yaşayan bir bölge. Bölgemiz denize kıyısı olan bir il. Tektonik açıdan da çok hareketli bir yer. Depremin gerçekleşmesi durumunda özellikle kıyı ve yakınındaki yerlerin çok yüksek olmadığı arazilerimiz mevcut. Mesela Samandağ ve Arsuz kıyılarımız herhangi bir dalga yüksekliğinin bir metreyi aşması durumunda ciddi alanların zarar göreceği potansiyeli olan yerlerdir. Bu bakımından depremler tsunami oluşturabilir. Bölgemiz deprem potansiyeli yüksek bir yer, sismik boşluklar mevcut. 1995-1997 yılında yaşanılan depremler buradaki enerjinin tam anlamı ile transfer edildiğini açıklamıyor. Deprem olma ihtimali her zaman yüksek ama bu, bu yıla özel bir durum değil" dedi.