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    • Yaşam
    • 31.01.2022 10:17
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    • 31.01.2022 10:22
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    Ümraniye’de yine bir olaylı asker eğlencesi! Trafik magandaları alt geçidi kapattı

    Ümraniye’de bir grup, asker eğlencesi adı altında araçların camlarından sarkarak trafikte seyretti. Trafik magandaları daha sonrada alt geçitte araçlarını durdurarak trafiği kesti. Trafikte duran sürücüler kornalara basarak tepki gösterdi.

    Ümraniye’de yine bir olaylı asker eğlencesi!

    Olay, dün akşam saatlerinde Ümraniye'de Necip Fazıl Mahallesi, Necip Fazıl Alt Geçitinde meydana geldi.

    Asker eğlencesi adı altında toplanan bir grup, trafikte seyir halinde otomobillerin camlarından ve kapılarından sarkarak yolda hareket etti.

    Trafik magandası grup daha sonra alt geçidi trafiğe kapatarak araçlarından indi. Araçlarından inen kişilerin, askere gidecek kişiyi havaya fırlatmak için trafiği kestiği görüldü. Dakikalarca trafiği kesen trafik magandalarına diğer sürücüler korna basarak tepki gösterdi.

        Gerçekleşen sözde eğlencede trafikte tehlikeli bir şekilde otomobillerin camından sarkan ve tehlikeli hareketler yapan kimse şans eseri yaralanmadı.

        Trafikte tehlikeli şekilde devam eden ve trafiği kapatan grup araç kamerasına yansıdı.
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        Haberler Yaşam Ümraniye’de yine bir olaylı asker eğlencesi! Trafik magandaları alt geçidi kapattı
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