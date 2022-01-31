Taksim’de yaşanan kavgalar kamerada

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, bir grup genç kız ve erkeğin kavga ettiği görüldü.
Ardından, günün ilerleyen saatlerinde de yine aynı civarda farklı kişiler birbirleriyle kavga etti.
Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, bir grup genç kız ve erkeğin kavga ettiği görüldü.
Ardından, günün ilerleyen saatlerinde de yine aynı civarda farklı kişiler birbirleriyle kavga etti.
İstiklal Caddesi üzerinde ise güpegündüz sokak ortasında birbirine şiddet uygulamaktan çekinmeyen gençlere, çevredeki vatandaşlar duyarsız kalamadı ve müdahale edip ayırdı. Yine Sıraselviler Caddesi üzerinde gerçekleşen bir başka kavga ise çevredeki vatandaşların ve bekçilerinin müdahalesi ile taraflar güçlükle ayrılabildi.
Yaşanan kavgalara karışan taraflar ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.