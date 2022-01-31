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    • Yaşam
    • 31.01.2022 11:36
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    • 31.01.2022 11:47
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    Taksim'de yaşanan kavgalar kamerada

    Farklı noktalarda yaşayan gençlerin tekmeli yumruklu kavgası kameraya yansırken, vatandaşların müdahale ettiği kavgalara karışanlar ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Taksim’de yaşanan kavgalar kamerada

    İstanbul'un en işlek bölgelerinden biri olan Taksim ve çevresinde gruplar, henüz bilinmeyen bir nedenle tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

    Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, bir grup genç kız ve erkeğin kavga ettiği görüldü.

    Taksim'de yaşanan kavgalar kamerada

    Ardından, günün ilerleyen saatlerinde de yine aynı civarda farklı kişiler birbirleriyle kavga etti.

        İstiklal Caddesi üzerinde ise güpegündüz sokak ortasında birbirine şiddet uygulamaktan çekinmeyen gençlere, çevredeki vatandaşlar duyarsız kalamadı ve müdahale edip ayırdı. Yine Sıraselviler Caddesi üzerinde gerçekleşen bir başka kavga ise çevredeki vatandaşların ve bekçilerinin müdahalesi ile taraflar güçlükle ayrılabildi.

        Yaşanan kavgalara karışan taraflar ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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