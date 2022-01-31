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    • Yaşam
    • 31.01.2022 18:03
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    • 31.01.2022 18:03
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    İzmir Buca'da korkunç cinayet! Minibüste tartıştığı husumetlisini bıçaklayarak öldürdü

    İzmir'in Buca ilçesinde korkunç bir cinayet meydana geldi. 63 yaşındaki adam husumetlisi olduğu söylenen kişi ile bir minibüsün içinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardından talihsiz adam bıçaklanarak hayatını kaybetti.

    DHA
    Husumetlilerin kavgası kanlı bitti

    İzmir'in Buca ilçesinde, Mehmet Elibol (63), şoför olarak çalıştığı yolcu minibüsünde husumetlisi A.Ş. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli A.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Olay, saat 14.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 63'üncü Sokak'ta meydana geldi. Buca-Kırıklar hattında yolcu taşımacılığı yapan 35 ADU 523 plakalı minibüsün şoförü Mehmet Elibol ile aralarında husumet bulunan A.Ş. tartıştı.

    Minibüsteki tartışmanın uzamasıyla, iddiaya göre, A.Ş. yanındaki bıçakla Elibol'a saldırdı. Elibol, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kaldı, A.Ş. kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, minibüs şoförü Elibol'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Elibol'un cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan A.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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        Haberler Yaşam İzmir Buca'da korkunç cinayet! Minibüste tartıştığı husumetlisini bıçaklayarak öldürdü
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