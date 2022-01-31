İş insanı Ali Rıza Gültekin'in 'kumar günü'nde öldürülmesiyle ilgili sanıklar hakkında istenen cezalar belli oldu

Savcı, mütalaasında tüm sanıkların "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma ve yardım etme" suçlarından beraat etmeleri yönünde görüş bildirdi. Mütalaada, tutuklu sanıklar Mehmet Salih Barışer, Baran Barışer, Sergen Güler ile tutuksuz sanıklar Mehmet Barışer, Ekrem Keklik, Ozan Araz, Recep Eren, Metin Temur'un "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmaları istendi. Mehmet Barışer'in tefecilik suçundan ise beraatine karar verilmesi talep edildi. Mütalaada, cinayetin önceden tasarlandığı iddiasının da ispatlanamadığı kaydedildi.

KUMAR, TEHDİT, SİLAH SUÇLARI

Tutuksuz sanıklar Hikmet Gökçe, Hülya Sağdıç, Vasfi Unutmaz, Tolga Temiz ve Ömer Faruk Polat'ın ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "tehdit", "silah taşıma ve bulundurma", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme", "suçluyu kayırma" gibi suçlardan hapis cezaları istendi. Müebbet hapisleri istenen sanıkların da ayrıca bu suçlardan cezalandırılmaları talep edildi.

AZMETTİREN, İŞTİRAK VE YARDIM EDENLERMütalaada cinayeti Mehmet Barışer'in azmettirdiği; Rıdvan Doğan, Mustafa Barışer, Baran Barışer ve Sergen Güler'in Gültekin'i kurşunladığı kaydedildi. Ekrem Keklik, Ozan Araz, Recep Eren ve Metin Temur'un ise cinayete yardım ettiği öne sürüldü. Sanıklar ve sanık avukatları ile şikayetçi Gültekin ailesinin avukatları, savcının mütalaasına karşı savunma ve beyanda bulunmak için süre istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklara ve avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.

Davanın bir sonraki duruşması mart ayında yapılacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İş insanı Ali Rıza Gültekin, 15 Kasım 2018'de, Barbaros Bulvarı'ndaki bir binanın 4. katındaki bir iş yerine gelen silahlı kişilerin açtığı ateş sonucu olay yerinde yaşamını yitirmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kamuoyunda "Barışerler" olarak bilinen suç örgütünün, tefecilik, kumar faaliyeti, alacak verecek problemleri olan kişilerin arasında kendilerine haksız kazanç sağlamak için tehdit ve şiddet kullanarak arabuluculuk yaptıkları anlatılıyor.

Örgüt elebaşının Mehmet Barışer, örgüt yöneticisinin ise Mustafa Barışer olduğu bilgisine yer verilen iddianamede, maktul Ali Rıza Gültekin'in alacak verecek meselesi nedeniyle örgüt liderinin talimatı ve azmettirmesi üzerine 5 örgüt mensubunca öldürüldüğü iddia ediliyor.

İddianamede, 26 sanık hakkında, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, tasarlayarak kasten öldürme, kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, tefecilik yapmak, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma, suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak tehdit ve silahla yağma" suçlarından çeşitli oranlarda hapis cezaları isteniyor.