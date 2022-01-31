İş insanı Ali Rıza Gültekin'in 'kumar günü'nde öldürülmesiyle ilgili sanıklar hakkında istenen cezalar belli oldu

Ünlü bir giyim firmasının sahibi olan Ali Rıza Gültekin, 14 Kasım 2018'de Beşiktaş, Balmumcu'da bir dernekte yapılan "kumar gününde" öldürülmüştü. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinayet davasında 11 duruşma yapıldı.
İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Baran Barışer, Mehmet Salih Barışer ve Sergen Güler, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Başka suçtan tutuklu Metin Temur ve Ekrem Keklik ile 2 tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu.
Esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mütalaasını mahkemeye sundu. Okunan mütalaada, 2'si firari 26 sanığın İstanbul genelinde farklı yer ve zamanlardaki 12 farklı eylemden sorumlu olduğu, sanıklara 14 faklı suçlama yöneltildiği belirtildi.
İŞ İNSANI GÜLTEKİN ARSA DEVRİ YAPMAYACAĞINI SÖYLEYİNCE TEHDİT EDİLDİ
Mütalaada, olay günü Ali Rıza Gültekin'in saat 21.00 sıralarında Mehmet Barışer tarafından bir arsa devri için telefonla arandığına yer verilerek, Barışer ile Gültekin'in telefonda yüksek sesle tartıştıkları ve Barışer'in arsa devri yapmayacağını söyleyen Gültekin'i tehdit ettiği aktarıldı.
KUMAR MASASINDA ÖLDÜRDÜ
Bu duruma sinirlenen Mehmet Barışer'in diğer sanıklar Sergen Güler, Rıdvan Doğan, Mustafa Barışer ve Baran Barışer'e Ali Rıza Gültekin'i öldürmeleri yönünde talimat verdiği kaydedilen mütalaada, saat 22.00 sıralarında sanıkların hep birlikte Ali Rıza Gültekin'in kumar oynadığı adrese gidip ateş ederek Gültekin'i öldürdüğü anlatıldı.
8 SANIĞA MÜEBBET TALEBİ
Mütalaada, tutuklu sanıklar Mehmet Salih Barışer, Baran Barışer ve Sergen Güler ile tutuksuz sanıklar Mehmet Barışer, Ekrem Keklik, Ozan Araz, Recep Eren ve Metin Temur'un, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.