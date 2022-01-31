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    • Yaşam
    • 31.01.2022 17:21
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    • 31.01.2022 17:31
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    İş insanı Ali Rıza Gültekin'in 'kumar günü'nde öldürülmesiyle ilgili sanıklar hakkında istenen cezalar belli oldu

    İstanbul'da iş insanı Ali Rıza Gültekin'in bir dernekte "kumar gününde" öldürülmesine ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı, mütalaasını mahkemeye sundu. İki katil zanlısının firari olduğunu belirten savcı, cinayeti azmettiren, cinayete iştirak ve yardım eden 8 sanığın ise müebbet hapis cezasına çarptırılmalarını talep etti. Savcının mütalaasında ayrıca, müebbet hapisleri istenen sanıklar ile 5 tutuksuz sanığın "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "tehdit", "silah taşıma ve bulundurma", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme", "suçluyu kayırma" gibi suçlardan hapis cezaları öngörüldü. Örgüt ve tasarlama suçlarının ispatlanamadığı kaydedildi.

    İş insanının ’kumar günü’nde öldürülmesi...

    Ünlü bir giyim firmasının sahibi olan Ali Rıza Gültekin, 14 Kasım 2018'de Beşiktaş, Balmumcu'da bir dernekte yapılan "kumar gününde" öldürülmüştü. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinayet davasında 11 duruşma yapıldı.

    İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Baran Barışer, Mehmet Salih Barışer ve Sergen Güler, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Başka suçtan tutuklu Metin Temur ve Ekrem Keklik ile 2 tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu.

    Esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mütalaasını mahkemeye sundu. Okunan mütalaada, 2'si firari 26 sanığın İstanbul genelinde farklı yer ve zamanlardaki 12 farklı eylemden sorumlu olduğu, sanıklara 14 faklı suçlama yöneltildiği belirtildi.

    İŞ İNSANI GÜLTEKİN ARSA DEVRİ YAPMAYACAĞINI SÖYLEYİNCE TEHDİT EDİLDİ

    Mütalaada, olay günü Ali Rıza Gültekin'in saat 21.00 sıralarında Mehmet Barışer tarafından bir arsa devri için telefonla arandığına yer verilerek, Barışer ile Gültekin'in telefonda yüksek sesle tartıştıkları ve Barışer'in arsa devri yapmayacağını söyleyen Gültekin'i tehdit ettiği aktarıldı.

    KUMAR MASASINDA ÖLDÜRDÜ

    Bu duruma sinirlenen Mehmet Barışer'in diğer sanıklar Sergen Güler, Rıdvan Doğan, Mustafa Barışer ve Baran Barışer'e Ali Rıza Gültekin'i öldürmeleri yönünde talimat verdiği kaydedilen mütalaada, saat 22.00 sıralarında sanıkların hep birlikte Ali Rıza Gültekin'in kumar oynadığı adrese gidip ateş ederek Gültekin'i öldürdüğü anlatıldı.

    8 SANIĞA MÜEBBET TALEBİ

    Mütalaada, tutuklu sanıklar Mehmet Salih Barışer, Baran Barışer ve Sergen Güler ile tutuksuz sanıklar Mehmet Barışer, Ekrem Keklik, Ozan Araz, Recep Eren ve Metin Temur'un, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

        Cinayetin önceden tasarlandığı iddiasının ispatlanamadığı aktarılan mütalaada, müebbet istenen 8 sanıkla beraber, tutuksuz sanıklar Hikmet Gökçe, Hülya Sağdıç, Vasfi Unutmaz, Tolga Temiz ve Ömer Faruk Polat'ın, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, tehdit, ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve suçluyu kayırma" gibi suçlardan 3 ay ila altışar yıl arasında değişen sürelerde hapisle cezalandırılmaları istendi.

        Firari sanıklar Mustafa Barışer ve Rıdvan Doğan ile sanıklara bilgi verdiği iddiasıyla "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılanan polis memuru Mehmet S.S'nin dosyalarının ayrılması talep edilen mütalaada, tüm sanıklar hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma ve yardım etme" suçları yönünden ise beraat hükmü kurulması istendi.

        ÖRGÜT VE TASARLAMA YOK

        Savcı, mütalaasında tüm sanıkların "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma ve yardım etme" suçlarından beraat etmeleri yönünde görüş bildirdi. Mütalaada, tutuklu sanıklar Mehmet Salih Barışer, Baran Barışer, Sergen Güler ile tutuksuz sanıklar Mehmet Barışer, Ekrem Keklik, Ozan Araz, Recep Eren, Metin Temur'un "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmaları istendi. Mehmet Barışer'in tefecilik suçundan ise beraatine karar verilmesi talep edildi. Mütalaada, cinayetin önceden tasarlandığı iddiasının da ispatlanamadığı kaydedildi.

        KUMAR, TEHDİT, SİLAH SUÇLARI

        Tutuksuz sanıklar Hikmet Gökçe, Hülya Sağdıç, Vasfi Unutmaz, Tolga Temiz ve Ömer Faruk Polat'ın ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "tehdit", "silah taşıma ve bulundurma", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme", "suçluyu kayırma" gibi suçlardan hapis cezaları istendi. Müebbet hapisleri istenen sanıkların da ayrıca bu suçlardan cezalandırılmaları talep edildi.

        AZMETTİREN, İŞTİRAK VE YARDIM EDENLERMütalaada cinayeti Mehmet Barışer'in azmettirdiği; Rıdvan Doğan, Mustafa Barışer, Baran Barışer ve Sergen Güler'in Gültekin'i kurşunladığı kaydedildi. Ekrem Keklik, Ozan Araz, Recep Eren ve Metin Temur'un ise cinayete yardım ettiği öne sürüldü. Sanıklar ve sanık avukatları ile şikayetçi Gültekin ailesinin avukatları, savcının mütalaasına karşı savunma ve beyanda bulunmak için süre istedi.

        Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklara ve avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.

        Davanın bir sonraki duruşması mart ayında yapılacak.

        OLAYIN GEÇMİŞİ

        İş insanı Ali Rıza Gültekin, 15 Kasım 2018'de, Barbaros Bulvarı'ndaki bir binanın 4. katındaki bir iş yerine gelen silahlı kişilerin açtığı ateş sonucu olay yerinde yaşamını yitirmişti.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kamuoyunda "Barışerler" olarak bilinen suç örgütünün, tefecilik, kumar faaliyeti, alacak verecek problemleri olan kişilerin arasında kendilerine haksız kazanç sağlamak için tehdit ve şiddet kullanarak arabuluculuk yaptıkları anlatılıyor.

        Örgüt elebaşının Mehmet Barışer, örgüt yöneticisinin ise Mustafa Barışer olduğu bilgisine yer verilen iddianamede, maktul Ali Rıza Gültekin'in alacak verecek meselesi nedeniyle örgüt liderinin talimatı ve azmettirmesi üzerine 5 örgüt mensubunca öldürüldüğü iddia ediliyor.

        İddianamede, 26 sanık hakkında, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, tasarlayarak kasten öldürme, kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, tefecilik yapmak, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma, suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak tehdit ve silahla yağma" suçlarından çeşitli oranlarda hapis cezaları isteniyor.

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        Haberler Yaşam İş insanı Ali Rıza Gültekin'in 'kumar günü'nde öldürülmesiyle ilgili sanıklar hakkında istenen cezalar belli oldu
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