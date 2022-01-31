Emniyet kemeri takmadığı için ceza kesilen taksici kendini savundu: Denetimler gösteriş amaçlı

"DENETİMLER GÖSTERİŞ AMAÇLI YAPILIYOR"

Emniyet kemeri takmadığı için ceza kesilen taksi şoförü, "Yolcuyu aldıktan sonra valizini indirdim ve emniyet kemerimi takamadım. Denetimler gösteriş amaçlı. Kameralar geliyor cezaları yazıyorlar. 1 saat sonra kimse kalmıyor" diye konuştu.