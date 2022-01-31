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    • Yaşam
    • 31.01.2022 14:46
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    • 31.01.2022 15:07
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    Emniyet kemeri takmadığı için ceza kesilen taksici kendini savundu: Denetimler gösteriş amaçlı

    Eminönü'nde polis ekipleri taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında emniyet kemeri takmayan ve araçta sigara içen taksicilere ceza kesildi.  Emniyet kemeri kullanmadığı gerekçesiyle ceza kesilen taksi şoförü tepki göstererek, "Denetimler gösteriş amaçlı. Kameralar geliyor cezaları yazıyorlar. 1 saat sonra kimse kalmıyor" diye konuştu.

    DHA
    Ceza yedi kendini savundu: Denetimler gösteriş amaçlı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Amirliği ekipleri tarafından Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimde, taksiler tek tek durdurulup kontrol edildi.


    196 LİRA CEZA KESİLDİ
    Evrak, belge ve taksimetreleri incelendi. Kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi.



    Yapılan denetimde emniyet kemeri takılı olmayan 3 taksi şoförüne 196'şar lira para cezası uygulandı. Sigara içerken kontrole takılan 1 taksi şoförüne de 196 lira ceza kesildi.

    "DENETİMLER GÖSTERİŞ AMAÇLI YAPILIYOR"
    Emniyet kemeri takmadığı için ceza kesilen taksi şoförü, "Yolcuyu aldıktan sonra valizini indirdim ve emniyet kemerimi takamadım. Denetimler gösteriş amaçlı. Kameralar geliyor cezaları yazıyorlar. 1 saat sonra kimse kalmıyor" diye konuştu.

        "DALGINLIĞIMA GELDİ"
        Emniyet kemeri kullanmadığı gerekçesiyle ceza kesilen taksi şoförü Ahmet Akgün ise, "Vapurdan çıktım, yorgundum, dalgınlığıma geldi. Normalde kemerimi takarım" dedi.

        Sigara içmekten dolayı ceza yiyen ve ismini vermek istemeyen taksici şoförü, "Biraz yorgundum" şeklinde konuştu.

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        Haberler Yaşam Emniyet kemeri takmadığı için ceza kesilen taksici kendini savundu: Denetimler gösteriş amaçlı
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